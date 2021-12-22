Происшествия

Поезд Петербург — Гомель врезался в стадо коров в Псковской области

Поезда из Санкт-Петербурга в Белоруссию опаздывали из-за происшествия на железной дороге в Псковской области. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги, авария произошла накануне около половины первого ночи на перегоне Власье — Изоча.

Состав, который следовал из Петербурга в Гомель, на полном ходу влетел в стадо коров. Тепловоз получил повреждения, что потребовало замены локомотива поезда.

«В результате этого инцидента поезда № 83 Санкт-Петербург — Гомель и № 51 Санкт-Петербург — Минск/Брест следуют с опозданием ориентировочно 3 часа 40 минут и 2 часа соответственно», — сообщает пресс-служба БЖД.