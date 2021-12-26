Происшествия

Гараж с электросамокатами и мотоциклом сгорел в Пскове

Гараж с электросамокатами и мотоциклом сгорел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в 1.50 в пятницу, 24 декабря, на улице Крестки. Гараж выгорел изнутри по всей площади. Также сгорели стоящие в нем два электросамоката и мотоцикл. Причиной возгорания стало короткое замыкание в аккумуляторе электросамоката.

Деревянные перекрытия загорелись в жилом помещении на улице Светлой в Великих Луках. Пожарные приняли вызов в 16.19. Причиной возгорания стали нарушения при устройстве печи.

По той же причине выгорели стена и пол в мойке бани на улице Белой в Пыталово. Пожар произошел в 19.08 в субботу, 25 декабря.

Также выгорели стена и пол в комнате жилого дома в деревне Гостичево Гдовского района. Вызов поступил 25 декабря в 16.51. Причиной пожара стали нарушения при эксплуатации печи.

Еще один пожар произошел в многоквартирном доме в областном центре на улице Киселева в воскресенье, 26 декабря, в 21.24.Огонь повредил мусорный контейнер и дверь мусоросборной камеры. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.