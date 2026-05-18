В Палкинском округе возбудили уголовное дело по факту гибели двух девочек в реке

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух 8-летних девочек в реке Великой вблизи деревни Мольгино Палкинского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, вечером 17 мая две 8-летние девочки утонули в реке Великой вблизи деревни Мольгино. Тела детей обнаружены и извлечены из водоема водолазами поисково-спасательного отряда города Пскова.

В настоящее время следователями назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся.

Во избежание трагических последствий региональное следственное управление призывает взрослых разъяснить детям простые правила поведения на водоемах: нельзя купаться в необорудованных местах, во время отдыха на водоеме необходимо всегда оставаться под присмотром своих родителей, тем, кто не умеет плавать, необходимо использовать плавательные приспособления, нельзя заплывать далеко от берега, нельзя устраивать в воде опасные игры.

«Соблюдение правил безопасного поведения на воде – ключевой фактор для предотвращения несчастных случаев и обеспечения комфортного отдыха», — комментируют в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова выразила соболезнования родным и близким двух погибших девочек.

Соколова Наталия Викторовна

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

