Происшествия

Уехавшего с застолья на чужом автомобиле мужчину задержали локнянские полицейские

Полиция Локнянского района задержала подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, на улице Новой в деревне Иваньково вечером 25 декабря нарушитель угнал автомобиль ВАЗ-2107. Владелец машины обратился за помощью к полицейским, которые в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили транспортное средство в поселке Локня без технических повреждений.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, им оказался безработный местный житель 1998 года рождения. Подсудимый участвовал в предновогоднем застолье, а потом решил добраться домой на чужом автомобиле. Транспортное средство было не закрыто, а в замке зажигания находились ключи.

Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.