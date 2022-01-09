Происшествия

Без вести пропавшего ребенка в Плюсском районе нашли в коровнике

В Плюсском районе в ходе поисковых мероприятий обнаружен без вести пропавший ребенок. Как сообщается в инстаграм-аккаунте следственного управления СК РФ по Псковской области, сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего жителя областного центра поступило в правоохранительные органы 9 января.

Фото: инстаграм-аккаунт СУ СК РФ по Псковской области

По данному факту следственные органы незамедлительно организовали доследственную проверку. На место происшествия для координации работы следственно-оперативной группы выехал руководитель следственного управления Петр Крупеня.

По предварительным данным, накануне вечером ребенок после ссоры с родственниками ушел из дома в одном из населенных пунктов Плюсского района, где он проводил новогодние каникулы, и с тех пор его местонахождение не было известно.

«К поискам ребенка и выяснению обстоятельств исчезновения подключились следователи, полицейские и представители общественности. Обнаружить мальчика удалось в сене внутри коровника в данном населенном пункте. С признаками общего переохлаждения организма он обследован врачом, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.