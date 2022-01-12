Происшествия

В Великих Луках будут судить бизнесмена за попытку дать полумиллионную взятку полицейскому

В Великих Луках перед судом предстанет предприниматель по обвинению в попытке дать полицейскому полумиллионную взятку. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте следственного управления СК РФ по Псковской области.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении бизнесмена завершено. По версии следствия, 28 июля 2021 года на автозаправочной станции в городе Великие Луки обвиняемый, ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать наказания передал оперативному сотруднику по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, действующему согласно легенде прикрытия, взятку в размере 500 тысяч рублей. После этого предпринимателя задержали.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по городу Великие Луки.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.