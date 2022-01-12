Происшествия

Вора-иностранца отправили в колонию в Псковской области

Невельский районный суд приговорил иностранца к лишению свободы за незаконное пересечение государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Невельском районе пограничники выявили мужчину 1976 года рождения, следовавшего на территорию России в пассажирском поезде международного сообщения, при наличии действующего запрета на въезд в Россию. Ранее мужчина был осужден и отбывал наказание на территории РФ за кражу, после чего депортирован на родину.

«Как оказалось, это была его не первая попытка въезда в Россию, - отметили в ведомстве. - В январе прошлого года иностранец уже предпринимал попытку въезда на территорию нашей страны в соседнем регионе, но был остановлен и уведомлен о неразрешении въезда вплоть до 2024 года, а также предупрежден об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы».

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 322 УК РФ, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.