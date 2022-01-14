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Происшествия

Двух жителей Псковского района осудили за серию краж

14.01.2022 16:09|ПсковКомментариев: 0

Псковский районный суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в серии краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что осенью 2019 года мужчины вступили в сговор для кражи сетки-рабицы путем демонтажа забора, огораживающего участок в СНТ «Ветеран». Один из подсудимых дал неосведомленным о его намерениях двум местным жителям указание демонтировать забор и погрузить его в прицеп автомобиля.

В это время подсудимый подошел к расположенному на участке вагончику и монтировкой сорвал два навесных замка, открыл дверь и проник в помещение. Оттуда он вынес строительную тачку, пилу-ножовку, два строительных топора, электрический удлинитель на катушке с двумя розетками, погрузил все это в прицеп и впоследствии вывез с места преступления. Причиненный ущерб составил более 6000 рублей.

Кроме того, мужчины, используя монтировку и физическую силу, проникли в строящийся нежилой дом на том же участке. Там они обнаружили две печи, конвектор, одноколесную садовую тачку, бензиновую газонокосилку, удочку, три походных стула, строительный уровень, две пары мужской обуви, рихтовочный молоток и топор. Для хищения подсудимые снова привлекли в качестве рабочей силы неосведомленных жителей. Те вынесли имущество и погрузили в прицеп автомобиля. Материальный ущерб составил 40 000 рублей.

Одного из злоумышленников суд признал виновным в совершении преступлений по пункту «а» части 2 статьи 158, пункту «б» части 2 статьи 158, пунктам «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ и назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев. Помимо этого, по совокупности с приговором Псковского городского суда от 26 ноября 2019 года ему дали два года и восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Другого мужчину суд также признал виновным в совершении преступлений по пункту «а» части второй статьи 158 и пунктам «а, б» части второй статьи 158 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на два года и три месяца условно с испытательным сроком два года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Теги: #кража #псковский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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