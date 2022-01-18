Происшествия

«Мерседес Бенц» сгорел в Пскове

Два автомобиля сгорели в Псковской области за прошедшие сутки, 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 15.57 в Малом переулке в Пскове огонь уничтожил «Мерседес Бенц» 1998 года выпуска. Пожар произошел из-за разгерметизации топливной системы автомобиля.

Ранее, в 12.21, на улице Ленина в Пушкинских Горах загорелся автомобиль «Рено Сценик» 2008 года выпуска. В транспортном средстве оплавилась приборная панель, частично закопчен салон. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.