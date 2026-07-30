Кражи двух велосипедов раскрыли в Пскове

Сотрудники УМВД России по городу Пскову раскрыли кражи велосипедов, ранее совершенные на территории областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

По версии следствия, вечером 17 июля из подъезда дома по улице Гдовской в Пскове был похищен велосипед. Причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей. Сотрудники УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Это безработный 22-летний пскович. Похищенный велосипед обнаружен и изъят.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

А 24 июля около 22:00 из подъезда дома по улице Юности тоже был похищен велосипед. Причиненный ущерб составил 22 тысячи рублей. В этой краже подозревается не работающий пскович 2007 года рождения. В ходе обыска по месту жительства у него был изъят похищенный велосипед. В настоящее время в отношении этого горожанина также возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.