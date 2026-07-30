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Мошенники выманили у жителя Псковской области слитки золота

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В Псковском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению женщины в покушение на мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в октябре 2025 года неустановленное лицо с использованием средств сотовой связи под видом сотрудников правоохранительных органов, под предлогом декларирования денежных средств путём их конвертирования в драгоценный металл, ввело в заблуждение потерпевшего, в результате чего он осуществил передачу золотых слитков стоимостью не менее 2 000 000 рублей женщине, которая после была задержана сотрудниками полиции, в связи с чем преступление не было доведено ею до конца.

В сегодняшнем судебном заседании допрошены свидетели обвинения, рассмотрен вопрос о мере пресечения женщины - срок содержания ее под стражей продлён по 30.10.2026.

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