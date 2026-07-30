Мошенники обманули двух жительниц Острова и Опочки на 250 тысяч рублей

Неустановленные злоумышленники с использованием телефонов обманным путем ввели в заблуждение двух жительниц Острова и Опочки, завладев их денежными средствами на общую сумму более 250 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одной из собеседниц кибермошенники предложили якобы во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счет», а вторую лишили денег под предлогом продажи автозапчастей на сайте.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.