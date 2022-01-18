Происшествия

Скрывающийся от полиции пскович попался на кражах в Великолукском районе

28-летнего жителя Пскова признали виновным в совершении трех краж из жилых домов в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С 25 октября по 7 декабря 2020 года подсудимый, скрываясь от правоохранительных органов, проживал в Великих Луках. В этот период он незаконно проник в три жилых дома, расположенных на участках в урочище Сигорицы, откуда украл бензиновый триммер, телевизор, удлинители, провода, спиртные напитки и мотор холодильника. Похищенные металлические изделия мужчина сдавал в пункт приема металла. Общий ущерб от хищений составил свыше 9 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности с приговором Псковского городского суда от 1 июля 2021 года — 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.