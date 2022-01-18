Происшествия

Псковские таможенники остановили жителя Латвии с оптическим прицелом

Житель Латвии попытался незаконно провезти на территорию Псковской области унифицированный ночной стрелковый прицел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

На таможенном посту МАПП Шумилкино российско-эстонской границы таможенники проводили осмотр автомобиля «Шкода Румстер». В результате они и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили в рюкзаке водителя оптический прицел. На него была нанесена аббревиатура «НСПУ».

Незадекларированный товар направили на экспертизу. Согласно баллистическому исследованию, унифицированный стрелковый прицел является ночным оптическим прицелом. Он создан для стрельбы из автоматов и ручных пулеметов семейства Калашникова, снайперских винтовок и ручного противотанкового гранатомета в условиях естественной ночной освещенности. Такой прицел относится к продукции военного назначения, то есть к вооружению и военной технике.

По факту случившегося в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС вооружения, путем недекларирования).