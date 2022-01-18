Происшествия

Два пожара произошло в Псковской области из-за проблем с печью

Два пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки, 19 января, из-за проблем с печью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, в жилом доме на две семьи на улице Солнечной в Порхове в 20.44 огонь повредил пол в комнате. Предположительной причиной назван аварийный режим работы отопительной печи.

В тот же день в 22.49 пожар произошел на улице Горной в поселке Идрица Себежского района. Из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования сгорела кровля бани.

Кроме того, в 7.59 на улице Береговой в деревне Отрадное Новосокольнического района загорелся гараж. В результате сгорел находившийся внутри автомобиль «Киа Спортейдж» 2002 года выпуска. Причиной послужило короткое замыкание в подкапотном пространстве автомобиля.