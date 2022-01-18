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Застрелившего товарища плюсского охотника отправили на исправительные работы

Стругокрасненский районный суд вынес приговор охотнику, по неосторожности застрелившего своего товарища в Плюсском районе в октябре прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 5 октября мужчина прибыл для охоты в лесной массив в двух километрах от деревни Петрилово Плюсского района. Он был знаком с правилами охоты, прошел проверку на их знание и получил разрешение на ношение оружия - карабина «Вепрь».

Мужчина увидел на расстоянии 20 метров от себя неясный силуэт и предположил, что это животное. Затем, нарушив пункт 72.2 Правил охоты, по которому запрещается стрелять «на шум», «на шорох» и по неясно видимой цели, охотник выстрелил один раз в направлении предполагаемого животного. Умысла причинить смерть другому человеку у охотника не было. Потерпевший скончался на месте от огнестрельного ранения.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.

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Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства.