Происшествия

Незаконную продажу сигарет на полмиллиона рублей пресекли псковские таможенники

Сотрудники Псковской таможни пресекли незаконную реализацию немаркированных сигарет на 570 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

При проведении проверки на трех предприятиях розничной торговли в Пскове сотрудники таможни в подсобных помещениях и на прилавках обнаружили сигареты без акцизных марок Российской Федерации.

Табачная продукция частично имела маркировку акцизными марками Республики Беларусь, а частично - вообще никакой.

5310 пачек сигарет, произведенных в Белоруссии, сотрудники таможни изъяли и передали в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству.