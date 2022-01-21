Происшествия

В печорском лесу задержали направляющегося в Эстонию мужчину. ВИДЕО

Россиянина задержали в Печорском районе при попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленных международных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Мурашкино вблизи государственной границы пограничники задержали мужчину 1974 года рождения, который направлялся в сторону Эстонской Республики.

В ходе опроса выяснилось, что молодой человек планировал транзитом через Эстонию попасть в Польшу по личным мотивам. Понимая, что законным путем реализовать свой замысел ему не удастся из-за отсутствия шенгенской визы, мужчина направился через лес к государственной границе, где его и задержали сотрудники ведомства.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафа.

«За незаконное пересечение государственной границы предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - напомнили в ведомстве.