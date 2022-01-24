Происшествия

Суд наказал опочанина за кражу крепкого алкоголя и денег

Суд вынес приговор опочанину, который присвоил мобильный телефон, алкоголь и деньги односельчанок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Опочецкий районный суд установил, что 27-28 августа прошлого года обвиняемый пришел к сараю во дворе дома в поселке Приозерный. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, с помощью принесенного с собой металлического лома он сорвал навесной замок с входной двери и проник в сарай. Оттуда он похитил деньги размере 8 400 рублей и бутылку крепкого алкоголя. С похищенным мужчина скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению.

Затем, 6 октября, тот же мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме по улице Ветеранов в Опочке, тайно похитил мобильный телефон Honor 8А. С похищенным он скрылся с места преступления и тоже распорядился им по своему усмотрению. Так, злоумышленник причинил еще одной потерпевшей ущерб на сумму более 4 500 рублей.

В зале суда обвиняемый с предъявленным обвинением полностью согласился и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал его виновным в совершении преступлений по пункту «б» части 2 статьи 158 и части 1 статьи 158 УК РФ. По совокупности ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.