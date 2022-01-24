Происшествия

Нарушение правил безопасности привело к пожару в Великих Луках

Два пожара произошло 24 января в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В частности, возгорание случилось вчера в Портовом переулке в Великих Луках. В результате огнем повреждена кровля дома на площади 20 квадратных метров, помещение выгорело. Предположительная причина - нарушение правил безопасности при устройстве печи.

В деревне Луковиши Бежаницкого района в подвале жилого дома сгорели вещи. Пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.