Происшествия

Пушкиногорец облачился в женскую одежду ради обогащения

Пушкиногорский районный суд вынес наказание за кражу чужого имущества трем местным жителям, один из которых переоделся в женскую одежду для совершения преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 5 июля 2021 года одна из обвиняемых после распития спиртных напитков с потерпевшим обнаружила у себя в квартире мобильный телефон, принадлежащий последнему. К абонентскому номеру была привязана кредитная банковская карта, о чем женщина сообщила двум своим знакомым. Встретившись, подсудимые обнаружили на расчетном счете потерпевшего около 140 тысяч рублей, а после нашли в квартире и его банковскую карту.

Все трое вступили между собой в преступный сговор и сняли через терминал в Новоржеве 120 тысяч рублей, которые потом поделили между собой. Возвращаясь обратно в Пушкинские Горы, злоумышленники выбросили по дороге карту и телефон. Своими действиями они нанесли потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 131 тыс. рублей.

Подсудимые полностью признали вину и пояснили, что решили снять деньги в другом городе, чтобы их не узнали. Совершить операцию должен был человек, который не имеет отношения к потерпевшему - один из трех злоумышленников. Мужчина сказал, что на банкоматах и в банках имеются камеры видеонаблюдения с распознаванием лица, поэтому другая подсудимая предложила ему изменить внешность и переодела в женскую одежду - в светлые штаны, домашние тапки и темную куртку, а также подобрала парик светлого цвета и солнечные очки.

Суд признал их виновными в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ и назначил наказание: одной женщине лишение свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года, другой женщине - 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, а ранее судимому мужчине - лишение свободы на 2 года, по совокупности с приговором Красногвардейского районного суда города Санкт-Петербурга от 6 марта 2019 года - 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.