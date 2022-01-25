Происшествия

Не вернувшегося домой с работы мужчину ищут в Великих Луках

️Сотрудники уголовного розыска ищут пропавшего без вести Сергея Леоненкова 1979 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе МВД России по городу Великие Луки.

23 января днем он выехал с работы на автомобиле «Ауди-80» синего цвета. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Леоненкова, просят обратиться по телефонам ОМВД России по городу Великие Луки: дежурная часть 8(81153)5-27-94 или 8 (906) 223-11-28; 8 (911) 883-38-83.