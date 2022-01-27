Происшествия

Пскович ответит в суде за кражу денег с банковского счета

33-летний житель Псковского района предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В начале августа 2021 года мужчина, находясь в гостях у своего знакомого в деревне Большое Загорье Псковского района, тайно забрал банковскую карту, поддерживающую технологию бесконтактных платежей с установленным лимитом до 1 тысячи рублей. В тот же день с использованием украденной банковской карты он совершил покупки различных товаров в торговых точках Псковского района и города Пскова на общую сумму более 8 тысяч рублей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.