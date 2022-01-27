Происшествия

Великолучанин устоял под натиском телефонных мошенников

Телефонным мошенникам не удалось ввести в заблуждение великолучанина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мнимый сотрудник банка безуспешно пытался предложить жителю Великих Лук свою помощь якобы для предотвращения несанкционированного оформления на него кредита.

По версии следствия, 49-летнему работнику одного из предприятий Великих Лук 19 января позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он заявил, что некие злоумышленники намереваются незаконно оформить на него кредит. Чтобы предотвратить это, незнакомец предложил горожанину самому получить кредит в сумме более ста тысяч рублей и перечислить их на «безопасный счет». Также собеседник запросил реквизиты банковской карты великолучанина и другие персональные данные.

Однако мужчина, хорошо осведомленный о подобного рода мошенничествах, на уловку не поддался и прекратил разговор.

«К сожалению, далеко не все наши сограждане проявляют подобную бдительность при общении с незнакомцами в сети или по телефону», - отметили в УМВД.

Так, учащийся одного из псковских колледжей 25 января на одном из сайтов заинтересовался объявлением о продаже шлема виртуальной реальности. Он списался с продавцом и перевел на указанный счет более 20 тысяч рублей. Однако шлема молодой человек так и не дождался. Он сообщил о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Пскове 26 января около 12.00 на Рижском проспекте в районе автобусной остановки к подростку подошел высокий молодой человек (на вид ему около 20 лет) и попросил дать ему телефон позвонить. Заполучив мобильный, незнакомец с ним скрылся. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.