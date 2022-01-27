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Прокуратура выявила нарушения в мероприятиях по борьбе с АЧС в Псковской области

Нарушения, допущенные при установлении и отмене в Псковской области карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, выявила Псковская природоохранная межрайонная прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Как пояснили в ведомстве, проверку исполнения областным комитетом по ветеринарии и подведомственными ему учреждениями соответствующих требований закона о ветеринарии провели с привлечением специалистов Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

«В прошлом году в регионе сложилась неблагоприятная эпизоотическая обстановка по АЧС, в связи с чем для органов управления и сил Псковской областной – территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией АЧС», - напомнили в прокуратуре.

Карантин вводили на территории объектов, расположенных в границах Пскова, Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Островского, Порховского, Псковского, Стругокрасненского районов.

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Проверка показала, что вопреки ветеринарным требованиям допускались нарушения сроков направления в адрес губернатора области планов мероприятий по ликвидации эпизоотического очага АЧС и предотвращению распространения возбудителя, а также подготовки представления об изъятии продуктов убоя свиней. Кроме того, имели место факты ненадлежащего проведения предварительной дезинфекции в очагах АЧС.

По результатам проверки природоохранный межрайонный прокурор внес в адрес председателя комитета и начальника государственного бюджетного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных по Порховскому, Дедовичскому и Дновскому районам» два представления, которые находятся на рассмотрении.