Общество

Последний карантин по АЧС отменили в Псковской области

Последний карантин по африканской чуме свиней сняли в Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Он отменен на охотничьих угодьях вблизи деревни Коровкино Опочецкого района, а также на территории гаража в кооперативе города Пскова.

Напомним, карантин ввели в декабре, когда зараженного кабана добыли в Опочецком районе и доставили в областной центр для разделки.

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Это были последние инфицированные АЧС объекты на территории Псковской области, там провели все необходимые мероприятия по ветеринарным правилам. Сейчас активных очагов АЧС в регионе нет.