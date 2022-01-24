Последний карантин по АЧС отменили в Псковской области

Последний карантин по африканской чуме свиней сняли в Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Он отменен на охотничьих угодьях вблизи деревни Коровкино Опочецкого района, а также на территории гаража в кооперативе города Пскова.
Напомним, карантин ввели в декабре, когда зараженного кабана добыли в Опочецком районе и доставили в областной центр для разделки.
Это были последние инфицированные АЧС объекты на территории Псковской области, там провели все необходимые мероприятия по ветеринарным правилам. Сейчас активных очагов АЧС в регионе нет.