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Псковичку задержали при попытке расплатиться фальшивой купюрой

29.01.2022 10:50|ПсковКомментариев: 0

Росгвардейцы задержали псковичку при попытке расплатиться фальшивой купюрой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования вчера, 28 января, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны получили сигнал «Тревога» из магазина на улице Труда.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 33-летняя местная жительница попыталась заплатить за товар пятитысячной купюрой. Банкнота вызывала сомнение в подлинности. Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии передали женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: #Росгвардия #фальшивки #задержание
Источник: Псковская Лента Новостей
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