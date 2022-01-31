Происшествия

Юрий Сорокин: Возгорание на складе ООО «Псков-Полимер» ликвидировано

Возгорание на складе ООО «Псков-Полимер» ликвидировано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор предприятия Юрий Сорокин.

По его словам, сегодня, 31 января, в 8:30 поступил сигнал о возгорании на складе, где хранятся полуфабрикаты и ткани для швейного производства.

Причиной пожара стало короткое замыкание. В момент возгорания на складе находились два сотрудника предприятия (грузчик и кладовщик), они увидели вспышку и попытались погасить возникший огонь с помощью огнетушителей. Когда стало понятно, что самостоятельно с огнем не справиться, сотрудники оперативно покинули помещение.

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Постоянных рабочих мест в помещении склада нет, из производственных помещений, расположенных в непосредственной близости к складу весь персонал был эвакуирован, а производство приостановлено, поэтому никто из сотрудников предприятия не пострадал.

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Площадь возгорания составила примерно 1000 квадратных метров. Пожарные бригады прибыли на место оперативно и ликвидировали пожар.

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«Завод продолжит работу, все проблемы и трудности мы преодолеем. Главное, что во время этого происшествия никто не пострадал», - подчеркнул директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

Он также от имени руководства предприятия принес извинения жителям города Пскова за временные неудобства, связанные с задымлением, и поблагодарил пожарных за оперативную и эффективную работу.