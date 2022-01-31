Происшествия

Пожар на складе завода в Пскове локализовали. ВИДЕО

Пожар на улице Железнодорожной в Пскове локализовали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Видео: очевидец

Площадь пожара составила 900 метров квадратных, ранее существовала угроза административному зданию. «В 10:18 пожар локализован, ранг пожара понижен до 1-БИС», - передает региональное управление МЧС.

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Сообщение о возгорании на улице Железнодорожной поступило в ведомство в 8.38. В 8:46 по прибытии сил и средств к месту вызова подтвердили второй ранг пожара, в 9:00 к месту происшествия направили пожарный поезд. В 9:15 туда прибыл полковник вооруженных сил А. Никулин, а в 9:25 - оперативная группа Главного управления по руководству тушением и расследованию причин пожара.

Для тушения огня подали шесть стволов Б от пожарного поезда, проложили две магистральные линии протяженностью 400 и 500 метров от ПГ. Количество поданных к месту происшествия единиц техники увеличилось до 19.