Происшествия

Фальшивую купюру выявили в торговом комплексе в Пскове

Денежную купюру с признаками подделки выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 28 января в одном из торговых комплексов города 34-летняя псковичка пыталась оплатить товар фальшивой пятитысячной банкнотой. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В связи с этим полицейские напомнили гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - рекомендовали псковичам в УМВД.