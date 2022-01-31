Происшествия

Пскович ушел из магазина в двух куртках и с украденными кроссовками

Жителя города Пскова будут судить за кражу пуховика и кроссовок из спортивного магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

14 октября с 12.40 до 12.50 36-летний мужчина пришел в спортивный магазин на улице Юбилейной в областном центре. Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, нарушитель взял с поверхности стеллажа коробку с мужскими кроссовками, которые положил в свой пакет. Затем он подошел к стойке с куртками, снял с вешалки мужской пуховик и надел его поверх своей куртки. После этого он вышел из торгового зала.

С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления и распорядился вещами по своему усмотрению. Своими действиями он причинил магазину материальный ущерб на общую сумму 6 825 рублей 99 копеек.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.