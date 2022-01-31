Происшествия

Двоих псковских подростков будут судить за кражи холодильников и кроватей

Двоих псковских подростков будут судить за кражи холодильников и кроватей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в январе 2021 года два подростка 16 и 17 лет незаконно проникли в частный дом на окраине Пскова, откуда тайно похитили два холодильника, две кровати и предметы из чугуна. Похищенное имущество они на тележке отвезли в пункт приема металла, где сдали за деньги.

Затем они в том же районе перелезли через забор производственной базы, откуда совершили кражу нескольких металлоконструкций, листов и трубы. Похищенное имущество они перевезли на зафрахтованном грузовике в пункт приема металла и также сдали за деньги.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело по статье 158 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.