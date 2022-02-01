Происшествия

Сын подозревается в убийстве своей матери в Острове

В Острове возбудили уголовное дело по факту убийства женщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Вечером 1 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме на улице Фрунзе в городе Острове тела местной жительницы с телесными повреждениями, характерными для криминального характера смерти. По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен сын потерпевшей, который сегодня вечером в ходе ссоры с матерью нанес ей множество ударов, от которых она скончалась на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавили в ведомстве.