Происшествия

Острович отправится в колонию за кражу газовых баллонов

Острович отправится в колонию за кражу техники и газовых баллонов у сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что c 25 по 27 мая 2021 года острович временно проживал в доме потерпевшей в деревне Влазово. Здесь он вступил в преступный сговор со своим знакомым - мужчины решили обокрасть указанный дом. Они похитили триммер для стрижки волос, шуруповерт, посуду, люстру и два газовых баллона на общую сумму более 6 000 рублей.

Похищенное имущество продали, а деньги потратили по своему усмотрению – приобрели спиртные напитки.

Подсудимый полностью виновным себя в совершении преступления признал полностью.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали материальный ущерб в пользу потерпевшей.