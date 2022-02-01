Происшествия

Псковские пограничники задержали незаконно направлявшегося в Россию туриста

Пограничники задержали в Печорском районе 27-летнего иностранного гражданина, незаконно пересекшего государственную границу из Эстонии в Россию в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Во время опроса нарушитель заявил, что следовал в Россию с туристической целью, но документов, удостоверяющих личность при себе не имел.

Сейчас в отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», ведется расследование. Мужчину заключили под стражу, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы до двух лет.