Происшествия

Соседи рассказали о подробностях убийства из-за уборки снега в Великолукском районе

Мужчина, которого застрелили в Великолукском районе 22 января в ходе ссоры из-за уборки снега, просил застрелившего его мужчину помочь с расчисткой дороги.

Фото из архива ПЛН

С чего начался конфликт соседей? Почему один из мужчин схватился за ружье? И что теперь ждет агрессивного великолучанина? Восстановить полную картину скандального происшествия помог старший следователь Великолукского МСО СУ СК РФ по Псковской области Сергей Патеев, а также знакомые и соседи фигурантов дела.

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