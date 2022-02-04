Происшествия

Незаконный ввоз сигарет на 4 миллиона рублей пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения на территорию страны крупной партии табачных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе погрануправления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Невельском районе пограничники остановили для проверки документов малотоннажный грузовой автомобиль «Форд», в багажном отсеке которого обнаружили около 78 тысяч пачек сигарет. Товарно-сопроводительные документы на перевозимый груз у водителя отсутствовали.

По предварительной оценке, стоимость задержанной партии сигарет составила около 4 миллионов рублей.

Табачную продукцию изъяли и передали сотрудникам полиции для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. За нарушение режима государственной границы водителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа.