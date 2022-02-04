Житель Струг Красных заплатит штраф меньше стоимости чужого разбитого телефона

Гдовский районный суд вынес приговор жителю поселка Струги Красные, который который разбил чужой телефон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что 27 августа 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находился на базе отдыха в деревне Устье. На почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, он решил уничтожить ее имущество, а именно мобильный телефон. Подсудимый два раза с силой бросил его на бетонные ступеньки. Причиненный материальный ущерб составил более 18 000 рублей, что для потерпевшей является значительным.
Злоумышленник признал вину в совершении преступления по части 1 статьи 167 УК РФ. Дело рассмотрели в особом порядке. Женщина просила назначить минимальное наказание, поскольку имущественный ущерб и моральный вред ей возместили в полном объеме, претензий к подсудимому она не имела.
Мировой судья участка №3 Гдовского района назначил мужчине наказание в виде штрафа 15 000 рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.