Происшествия

Житель Струг Красных заплатит штраф меньше стоимости чужого разбитого телефона

Гдовский районный суд вынес приговор жителю поселка Струги Красные, который который разбил чужой телефон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 27 августа 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находился на базе отдыха в деревне Устье. На почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, он решил уничтожить ее имущество, а именно мобильный телефон. Подсудимый два раза с силой бросил его на бетонные ступеньки. Причиненный материальный ущерб составил более 18 000 рублей, что для потерпевшей является значительным.

Злоумышленник признал вину в совершении преступления по части 1 статьи 167 УК РФ. Дело рассмотрели в особом порядке. Женщина просила назначить минимальное наказание, поскольку имущественный ущерб и моральный вред ей возместили в полном объеме, претензий к подсудимому она не имела.

Мировой судья участка №3 Гдовского района назначил мужчине наказание в виде штрафа 15 000 рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.