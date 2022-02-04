Происшествия

В Гдовском районе украли конструкции для установки вышки телефонной связи

В деревне Вейно Гдовского района украли конструкции для установки вышки телефонной связи. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

«Недавно произошла неприятная ситуация в деревне Вейно Гдовского района. Напомню, в прошлом году она попала в зону особого внимания после встречи жителей с заместителем главы Гдовского района, который не смог адекватно прокомментировать ни один вопрос деревенского схода. Тогда на место выехала мой помощник Ольга Галахова, которая детально разобрала обращения жителей и помогла решить отдельные вопросы. Среди прочих жалоб была жалоба на плохую связь. Мы этот вопрос решаем благодаря поддержке федерального центра, в конце прошлого года в деревне началась установка телефонной вышки. На место уже была доставлена 50-метровая мачта сложной конструкции, которая включает металлические пятиметровые трубы. Они были выгружены в деревне около магазина. Все 74 трубы, а это, на минуточку, три десятиметровых пролета общим весом порядка 2,5 тонн, были украдены. Очевидно, с целью сдачи на металлолом. Я не знаю, кому так захотелось испортить жизнь в Вейно. Поиск злоумышленников ведется», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что он рассчитывает на то, что результаты не заставят себя долго ждать. «Надеюсь, что это окажутся не жители деревни. Новые детали подрядчик уже заказал, но на сроках установки мачты это, конечно, скажется негативно», - сказал он.

Губернатор также добавил, что ТОС в деревне Вейно не будет организован. «Целый ряд вопросов жители деревни могли решить путем организации своего территориального общественного самоуправления. В этой части всю необходимую помощь мы оказали. Наши специалисты утвердили границы ТОСа и даже собрали его потенциальных участников для принятия устава. Но, к сожалению, ТОСа в Вейно не будет - жители в итоге отказались от этой идеи. Жаль, потому что уже 15 февраля они могли бы подать заявку на участие в конкурсе. Обращу внимание, что все желающие до 15 марта должны предоставить в администрацию муниципального образования заявление, паспорт объекта и другие документы к проекту. Необходимая информация размещена на странице управления по местному самоуправлению», - резюмировал он.