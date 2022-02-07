Происшествия

Пожилая псковичка поговорила по телефону с «внуком» и лишилась денег

Желавшая помочь своему внуку псковичка стала жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичке 1941 года рождения 5 февраля позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внук якобы попал в серьезное ДТП. Для решения проблемы, по словам незнакомца, требовались деньги. Для большей убедительности незнакомец передал трубку мнимому внуку, который подтвердил сказанное.

Пенсионерка поддалась на это ухищрение и через банкоматы за несколько операций перевела на указанный счет более 200 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что ее реальный внук в это время находился в командировке и в ДТП не попадал. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.