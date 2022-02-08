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Петр Алексеенко прокомментировал сообщения о минировании офисов КПРФ

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля прокомментировал сообщения о минировании офисов КПРФ.

«Информацией располагаю только одной. Был телефонный звонок на 112 (7 февраля — ред.), мол, заминированы офисы в областном центре и в районных отделениях КПРФ. Странным показалось поведение наших правоохранительных органов. Нам об этом звонке ничего не сообщили. Подъехала бригада из УВД, стоят напротив нашего офиса. Выходит Баев Александр Викторович (заместитель главы Пскова - ред.) по своим делам, смотрит, стоит полиция. Он спросил, кого арестовывать приехали или искать. "Нет, у вас заминировано". А мы работаем, мы не знаем. Он мне по телефону позвонил, я в офисе был», - поделился Петр Алексеенко.

Первый секретарь обкома КПРФ рассказал, что работников в офисе было мало, их вывели на улицу. По его словам, два часа ждали, пока приедет кинолог. Затем со служебной собакой прошли все кабинеты в поисках взрывчатых веществ. К тому времени, продолжил гость студии, ему позвонили партийцы из Великих Лук, Дедовичей, Новосокольников и сообщили, что у них уже все проверили. «А мы (в Пскове — ред.) все ждали», - отметил Петр Алексеенко.

«Показалось, что учение проводилось», - резюмировал коммунист.

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Напомним 7 февраля коммунисты эвакуировались из своих офисов из-за сообщений о минировании в Пскове и других городах области. Правоохранительные органы не обнаружили подозрительных предметов.

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