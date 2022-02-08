Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
ЖКХ коммунальный ликбез
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Происшествия 08.02.2022 14:531 Убийцу благородного оленя в Печорском районе наказали рублем 09.02.2022 13:260 Петр Алексеенко прокомментировал сообщения о минировании офисов КПРФ 09.02.2022 12:550 Не вернувшегося из больницы молодого человека ищут в Пскове 09.02.2022 12:530 Пскович оформил на собутыльницу 100-тысячный кредит и украл деньги 09.02.2022 12:000 Пскович отправился в колонию за похищение женщины 09.02.2022 11:470 Росгвардейцы задержали псковича за попытку украсть лампу
 
 
 
Самое популярное 07.02.2022 07:3111 Более 500 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 08.02.2022 10:054 Почти 300 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима 06.02.2022 10:505 Неизвестные подожгли квартиру в Пскове 08.02.2022 19:000 Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса скончался в Пскове 08.02.2022 17:550 Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Петр Алексеенко прокомментировал сообщения о минировании офисов КПРФ

09.02.2022 13:26|ПсковКомментариев: 0

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля прокомментировал сообщения о минировании офисов КПРФ.

«Информацией располагаю только одной. Был телефонный звонок на 112 (7 февраля — ред.), мол, заминированы офисы в областном центре и в районных отделениях КПРФ. Странным показалось поведение наших правоохранительных органов. Нам об этом звонке ничего не сообщили. Подъехала бригада из УВД, стоят напротив нашего офиса. Выходит Баев Александр Викторович (заместитель главы Пскова - ред.) по своим делам, смотрит, стоит полиция. Он спросил, кого арестовывать приехали или искать. "Нет, у вас заминировано". А мы работаем, мы не знаем. Он мне по телефону позвонил, я в офисе был», - поделился Петр Алексеенко.

Первый секретарь обкома КПРФ рассказал, что работников в офисе было мало, их вывели на улицу. По его словам, два часа ждали, пока приедет кинолог. Затем со служебной собакой прошли все кабинеты в поисках взрывчатых веществ. К тому времени, продолжил гость студии, ему позвонили партийцы из Великих Лук, Дедовичей, Новосокольников и сообщили, что у них уже все проверили. «А мы (в Пскове — ред.) все ждали», - отметил Петр Алексеенко.

«Показалось, что учение проводилось», - резюмировал коммунист.

Напомним 7 февраля коммунисты эвакуировались из своих офисов из-за сообщений о минировании в Пскове и других городах области. Правоохранительные органы не обнаружили подозрительных предметов.

 
Теги: #эхо москвы в пскове #КПРФ #Двое на одного
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 248 человек
09.02.2022, 13:380 Лжемедика задержали полицейские в Великих Луках 09.02.2022, 13:320 Псковский облсовпроф готовится к первомайским акциям 09.02.2022, 13:260 Петр Алексеенко прокомментировал сообщения о минировании офисов КПРФ 09.02.2022, 13:230 На что чаще всего жалуются псковичи, рассказали в контрольном управлении
09.02.2022, 13:200 «Михайловское» приглашает на беседу об истории пушкинского «милого придела» 09.02.2022, 13:090 Великолучанка просит отремонтировать парковку напротив здания главпочтамта 09.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Петром Алексеенко 09.02.2022, 12:571 Проблему уборки снега у сетевых магазинов псковичи могут решить одним звонком
09.02.2022, 12:550 Не вернувшегося из больницы молодого человека ищут в Пскове 09.02.2022, 12:530 Пскович оформил на собутыльницу 100-тысячный кредит и украл деньги 09.02.2022, 12:480 Псковский драмтеатр получил награду Яндекса «Хорошее место – 2021» 09.02.2022, 12:440 Более 100 протоколов за парковку на зеленых зонах составили в Пскове за два месяца
09.02.2022, 12:360 Две гостиницы появятся в городе Острове 09.02.2022, 12:340 Александр Котов: Развитие авиационной маршрутной сети является одним из драйверов роста экономики 09.02.2022, 12:310 Фотофакт: Михайловские ямы 09.02.2022, 12:313 Гетто для Нуф-Нуфа?
09.02.2022, 12:220 В Великих Луках подвели итоги эксперимента со «шведским столом» в одной из школ 09.02.2022, 12:200 Россияне раскрыли «лайфхаки» экономии на еде 09.02.2022, 12:170 Более миллиарда рублей направят на реконструкцию инфраструктуры Острова-3 09.02.2022, 12:090 День работника гражданской авиации отмечается в России 9 февраля
09.02.2022, 12:000 Пскович отправился в колонию за похищение женщины 09.02.2022, 11:500 Глава Островского района оценил работу подчиненных на «четыре с минусом» 09.02.2022, 11:470 Росгвардейцы задержали псковича за попытку украсть лампу 09.02.2022, 11:421 За сутки коронавирусом в Псковской области заболели почти 600 человек
09.02.2022, 11:270 В Пскове устранили утечку на котельной на улице Маргелова 09.02.2022, 11:240 Более двух тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявила псковская прокуратура 09.02.2022, 11:060 Более 40 тысяч абонентов открыли личные кабинеты в системе «Псковэнергосбыта» 09.02.2022, 11:010 Тротуары на улице Яна Фабрициуса в Пскове отремонтируют по очереди
09.02.2022, 10:581 Пскович нашел в урне банковскую карту и оплатил ею покупки 09.02.2022, 10:550 В Великих Луках провели уникальную операцию по удалению опухоли на языке 09.02.2022, 10:477 Врач дала совет страдающим паническими атаками псковичам 09.02.2022, 10:460 Островича осудили за кражу более 300 кг черного металла
09.02.2022, 10:440 Псковичей предупреждают об опасности выхода на лед из-за оттепели 09.02.2022, 10:410 Пропавшего более двух лет назад мужчину продолжают искать в Великих Луках 09.02.2022, 10:360 Дизайн-проект интерьера холла в псковском университете подготовят в марте 09.02.2022, 10:190 Команда из Пскова заняла третье место в эстафете на международном турнире по биатлону
09.02.2022, 10:160 «Двое на одного»: Чем живут псковские коммунисты, расскажет Петр Алексеенко 09.02.2022, 10:092 Ямочный ремонт провели на Ольгинском мосту в Пскове 09.02.2022, 09:554 Юрий Сорокин передал теннисный стол юнармейцам псковского агротехнического колледжа 09.02.2022, 09:530 Трех человек госпитализировали с места ДТП в Великолукском районе
09.02.2022, 09:478 Анастасия Повторейко объяснила необходимость посетить психиатра после COVID-19 09.02.2022, 09:410 СНГБ предупреждает об участившихся случаях мошенничества на интернет-площадках 09.02.2022, 09:302 Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк 09.02.2022, 09:290 Общежитие на 300 мест ввели в эксплуатацию в великолукском исправительном центре
09.02.2022, 09:170 ДТП с пострадавшим произошло в Псковском районе 09.02.2022, 09:130 Исследование показало, что скрывают россияне на собеседованиях 09.02.2022, 08:550 Объявлен аукцион по благоустройству берега озера Тоболенец в Пушкинских Горах 09.02.2022, 08:350 Канализацию и теплотрассу прокладывают на улице Леона Поземского в Пскове
09.02.2022, 08:200 Отмена карантина для контактных может привести к росту заболеваемости ковидом - эксперт 09.02.2022, 08:004 В России предложили установить наценки до 5% на 60 продуктов 09.02.2022, 07:470 Скончался бывший заместитель управляющего отделением ПФР по Псковской области 09.02.2022, 07:350 Глава Рособрнадзора рассказал об изменениях в ЕГЭ
09.02.2022, 07:260 Гараж горел в переулке Машинистов в Пскове 09.02.2022, 07:157 Минздрав: COVID-сертификаты при наличии антител начнут выдавать 21 февраля 09.02.2022, 07:005 Губернатор о вандализме в Финском парке: Все причастные дождутся своей «минуты славы» 08.02.2022, 22:150 Глава Островского района назвал эпидситуацию в муниципалитете «контролируемой»
08.02.2022, 22:000 Осторожно! Под напряжением 08.02.2022, 21:550 Грузовик насмерть сбил пешехода на автодороге «Псков - Рига»  08.02.2022, 21:401 Господдержку садовым товариществам обсудили на совещании в Пскове 08.02.2022, 21:200 К жюри премии для политтехнологов присоединился заместитель руководителя ЦИК «Единой России»
08.02.2022, 21:140 Время работы пунктов вакцинации изменилось в Псковской области 08.02.2022, 21:005 Более 200 псковичей повторно вакцинировались от коронавируса 08.02.2022, 20:400 Андрей Турчак принял участие в VIII съезде партии «Единая Осетия» 08.02.2022, 20:200 «Гонки по вертикали»: отношения с Западом, перестройка и «минирование» офисов КПРФ. ВИДЕО
08.02.2022, 20:000 Захоронение времен Великой Отечественной войны восстановили в Дновском районе 08.02.2022, 19:460 Партию зараженных комнатных растений уничтожат в Псковской области 08.02.2022, 19:200 Инвестпотенциал Псковской области представил Андрей Михеев на встрече с послом Латвии 08.02.2022, 19:000 Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса скончался в Пскове
08.02.2022, 18:406 Посол Латвии в России оценил потенциал экономического сотрудничества с Псковской областью 08.02.2022, 18:201 Великолукское предприятие приобрело новую технику для снятия наледи 08.02.2022, 17:598 «Горячую линию» откроют для переселившихся в Псковскую область соотечественников 08.02.2022, 17:572 В одном из магазинов Пскова выявили партию сигарет без акцизных марок
08.02.2022, 17:550 Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области 08.02.2022, 17:460 Ударивший полицейского житель Пыталово стал фигурантом уголовного дела 08.02.2022, 17:350 Клуб путешествий в Пскове проведет встречу с создателями проекта «Лес и ветер» 08.02.2022, 17:250 Псковичам рассказали, от чего зависит продолжительность приостановки плановой медпомощи
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru