Петр Алексеенко прокомментировал сообщения о минировании офисов КПРФ

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля прокомментировал сообщения о минировании офисов КПРФ.
Первый секретарь обкома КПРФ рассказал, что работников в офисе было мало, их вывели на улицу. По его словам, два часа ждали, пока приедет кинолог. Затем со служебной собакой прошли все кабинеты в поисках взрывчатых веществ. К тому времени, продолжил гость студии, ему позвонили партийцы из Великих Лук, Дедовичей, Новосокольников и сообщили, что у них уже все проверили. «А мы (в Пскове — ред.) все ждали», - отметил Петр Алексеенко.
«Показалось, что учение проводилось», - резюмировал коммунист.
Напомним 7 февраля коммунисты эвакуировались из своих офисов из-за сообщений о минировании в Пскове и других городах области. Правоохранительные органы не обнаружили подозрительных предметов.