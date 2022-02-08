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Нарушивших запрет на въезд в Россию иностранцев осудили в Псковской области

10.02.2022 10:42|ПсковКомментариев: 0

Псковские пограничники задержали двух иностранцев, которые, нарушив запрет на въезд в Россию, пытались пересечь государственную границу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Молодые люди 1988 и 1990 годов рождения следовали на пассажирских поездах международного сообщения. Во время проверки документов выяснилось, что мужчинам запрещен въезд в РФ. Один из иностранцев ранее отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, за это его депортировали на родину. Другого неоднократно привлекали к административной ответственности на территории страны.

Невельский районный суд признал мужчин виновными в совершении преступления по части 2 статьи 322 УК РФ и назначил наказания: одному – лишение свободы на пять месяцев с отбыванием в колонии общего режима, другому – штраф 115 тысяч рублей. Приговоры суда вступили в законную силу.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #граница #иностранцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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