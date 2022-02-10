Происшествия

Великолучанина отправили в колонию на семь лет за наркопреступление, кражи и грабеж

24-летнего жителя Великих Лук отправили в исправительную колонию на семь лет за наркопреступление, кражи и грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Молодой человек совершил ряд преступлений на территории Великих Лук в период с апреля 2018 года по апрель 2021 года. Так, в апреле 2018 года молодой человек совместно со своим знакомым незаконно сбыл психотропное вещество в крупном размере. После совершенного преступления осужденный покинул территорию города и вернулся спустя два года.

В 2021 году в период новогодних праздников великолучанин украл мобильный телефон, а спустя несколько часов обнаружил, что к телефону подключен мобильный банк, и похитил с банковского счета потерпевшей 1500 рублей. Однако на совершенных преступлениях осужденный не остановился: в апреле 2021 года он похитил из магазина спиртные напитки.

Великолукский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1, частью 1 статьи 158, пунктом «г» части 3 статьи 158 и частью 1 статьи 161 УК РФ.