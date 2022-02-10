Происшествия

Двух жительниц Гдовского района осудили за махинации с маткапиталом

Жительниц Гдовского района осудили за махинации с материнским капиталом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В ходе проведенного расследования установлено, что на протяжении 2017-2018 годов две жительницы Гдовского района в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно обналичивали средства материнского (семейного) капитала.

Нарушители предоставили в отделение Пенсионного фонда РФ города Пскова заведомо ложные сведения о необходимости погашения основного долга и процентов по договору займа, взятого ими на покупку земельных участков и строительство на них жилых домов, якобы с намерением улучшить жилищные условия своей семьи. В результате они нанесли государству материальный ущерб в размере свыше 800 000 рублей.

Псковский городской суд вынес виновным приговор по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) с назначением наказания в виде 1 года лишения свободы условно. Кроме того, с женщин взыщут в пользу регионального отделения ПФР всю незаконно полученную ими сумму на фиктивное строительство.