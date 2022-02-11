Происшествия

Похитившего продукты псковича задержали росгвардейцы

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, 11 февраля в 11.16 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал тревоги. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.