Происшествия

Приговор обвиняемому в 140 наркопреступлениях вынес псковский суд

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении 140 наркопреступлений на территории Псковской области, подтвердить в ходе судебного следствия удалось только 35 из них. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Подсудимый совершил покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах путем оставления «закладок», уточняется в сообщении.

Вину в совершении преступлений мужчина полностью признал и рассказал, что с целью получения дохода с апреля по 5 августа 2020 года в качестве курьера сбывал наркотические и психотропные вещества, оптовые партии которых получал от неизвестных ему людей, связь с ними он держал в Сети. В обязанности подсудимого входило извлечение оптовых партий запрещенных веществ из тайников и помещение их в тайники в объемах для розничной продажи.

По совокупности вышеуказанных преступлений мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 000 рублей и ограничением свободы сроком 7 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.