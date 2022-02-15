Автомобиль загорелся на улице Чудской в Пскове

Автомобиль «БМВ» загорелся на улице Чудской в Пскове вчера, 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС России.
Фото здесь и далее: группа «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте»
Возгорание произошло в 17.35. В автомобиле 1998 года выпуска огонь повредил салон.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Кроме того, в этот же день в 12.56 на улице Молодежной в Невеле жилой дом выгорел изнутри по всей площади, также сгорела кровля. Предположительно, причиной стало короткое замыкание на кухне.