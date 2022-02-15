Происшествия

В Пскове разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку

20-летняя девушка Татьяна Рицкая, которая пропала в городе Сыктывкар 2 ноября, может находиться в Пскове и в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Республике Коми в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 163 сантиметра, нормального телосложения, светлые волосы, карие глаза.

Девушка была одета в черное пальто, белый спортивный костюм, черные кеды и берет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Рицкой, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.