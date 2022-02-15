Происшествия

Угонщики автомобиля съехали в сугроб в Новосокольниках

Полиция установила личности двух жителей Новосокольнического района, подозреваемых в угоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 февраля около 22:00 из гаража у дома в деревне Марьино Новосокольнического района угнали ВАЗ-2114. О произошедшем в полицию заявил владелец автомобиля.

В ходе следствия сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались двое знакомых потерпевшего. По версии следствия, безработные жители Новосокольников 1993 и 1997 годов рождения побывали в гостях у владельца ВАЗа. И затем без его ведома воспользовались машиной, стоявшей в гараже. Как выяснили полицейские, она была открыта, а в замке зажигания находились ключи. Приятели решили съездить в Новосокольники. Однако по дороге не справились с управлением и съехали в сугроб, бросили автомобиль и скрылись.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщили в управлении.