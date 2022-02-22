Происшествия

За кражу шлифовальной машинки житель Куньинского района предстанет перед судом

Прокуратура Куньинского района утвердила обвинение и направила в суд дело в отношении местного жителя за хищение чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 12 декабря 2021 года около 13.00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился дома у своей знакомой в деревне Пески Куньинского района. Он увидел на полу возле дивана угловую шлифовальную машинку, и у него возник преступный умысел.

Действуя с целью личного обогащения, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник поднял с пола и спрятал под одежду электроприбор. Мужчина скрылся с места преступления, а затем распорядился похищенным по своему усмотрению. Материальный ущерб составил 2 950 рублей.

Таким образом, житель Куньинского района совершил преступление по части 1 статьи 158 УК РФ. Оно относится к категории небольшой тяжести, санкция этой статьипредусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.